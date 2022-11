Pallanuoto | cambiano le date della Final Eight di Coppa Italia e di quattro giornate di campionato

Il Granchio - Notizie Anzio e Nettuno

Buljubasic (con l'uomo in più), Petronio e Mezzarobbail punteggio per 10 - 14. Arriva poi ... ANZIO WATERPOLIS -TRIESTE 11 - 17 (1 - 4, 6 - 5, 3 - 2, 1 - 6) ANZIO WATERPOLIS: S. ...Iocchi Gratta si conquista il secondo rigore per i recchelini chetiratore, ma Tesanovic ...Nuoto Roma 10 - 6 AN Brescia - Pro Recco 4 - 7 - trasmessa in diretta Waterpolo Channel... Pallanuoto - Una strepitosa rimonta non basta: nel finale l'Anzio cede al Trieste - Sport Dopo due vittorie consecutive l’Anzio cade in casa contro il Trieste perdendo 11 a 17. Una gara iniziata in salita per i biancazzurri che nel secondo e terzo tempo riescono man mano a risalire fino a ...Torna con la quarta giornata del girone d'andata l'A1 maschile e finalmente a ranghi compatti dopo le coppe europee.