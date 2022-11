Pallamano | Secchia Rubiera escluso dalla Serie A Gold

(Di martedì 22 novembre 2022) Ilnon giocherà le restanti partite della2022/2023. La squadra ha perso automaticamente tutti i risultati ottenuti nella regular season, la stagione per la compagine rubierese si ferma già a novembre. I Play-out non si disputeranno, una situazione inattesa che si è verificata dopo un particolare episodio che ha caratterizzato l’ultima giornata. Segnaliamo infatti il ritiro a pochi minuti dal termine da parte degli emiliani che hanno ritenuto troppo scivoloso e di conseguenza pericoloso il campo del Siracusa. Una nota ufficiale recita: “A seguito della decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale nella giornata di oggi (lunedì), che ha comportato l’esclusione della societàdal campionato diA ...

Può succedere solo nella. Il Romagna si scopre salvo in serie A in una serata di fine novembre, dopo avere sprecato ... che ha comportato l'esclusione della societàRubiera dal ...Quindi, al momento, sarebbero Romagna, Carpi,ed Albatro le formazioni interessate ai ... CARPI -ROMAGNA 28 - 25 (p.t. 14 - 12)Carpi: Jurina, Sa. Hajfrej, Se. Hajfrej, Toro,...Quindi, al momento, sarebbero Romagna, Carpi, Secchia ed Albatro le formazioni interessate ai playout. Ma di tempo ce n’è ancora parecchio, con un intero girone di ritorno da affrontare e, prima le ...Partita chiusa per abbandono degli ospiti a Siracusa fra i padroni di casa Teamnetwork Albatro e il Secchia Rubiera nell’undicesima giornata del massimo campionato di pallamano. Alla palestra Akradina ...