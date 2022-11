Page elogia l’intelligenza di Bale dopo che il rigore nel finale ha segnato il punto in Coppa del Mondo per il Galles

Leggi su justcalcio

(Di martedì 22 novembre 2022) Notizia fresca giunta in redazione: L’allenatore delRobè stato sollevato per aver ottenuto un “importante” nella gara d’esordio delladelcontro gli Stati Uniti e hatodi Garethnel vincere unnel secondo tempo. Gli Stati Uniti hanno preso un meritato vantaggio nel primo tempo grazie a Timothy Weah, anche se una squadrae migliorata è tornata nel secondo e ha pareggiato con il tiro dal dischetto diall’82’. Il pareggio per 1-1 lascia entrambe le squadre a due punti dall’Inghilterrale prime partite del Gruppo B in Qatarche i Tre Leoni hanno battuto l’Iran 6-2 ...