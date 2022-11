Oroscopo Paolo Fox Mercoledì 23 Novembre 2022 | Acquario risoluto

Leggi su zon

(Di martedì 22 novembre 2022) L’diFox per oggi,23Ariete Se siete single, questoprevede grandi emozioni e nuovi incontri. In campo sentimentale ci sono tante novità. Anche dal punto di vista professionale i nati Ariete stanno crescendo in maniera importante. Toro Siete concentrati su una persona cara che sta avendo problemi e questo potrebbe allontanarvi da quelli che sono i vostri obiettivi. Nel lavoro oggi non è utile esporvi in maniera eccessiva: fate tutto con la giusta calma. Gemelli Non è questo il momento per concentrarsi sull’amore, avete bisogno di concentrare le vostre attenzione su altro. Dovete prendere tutto nel modo giusto, soprattutto sul posto di lavoro non è il caso di sbilanciarvi. Cancro Dovete lasciarvi alle spalle il passato, in amore questo è ...