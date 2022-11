Oriana Marzoli piange nella notte al GF Vip | Antonino chiarisce cosa prova e lei si ubriaca – VIDEO

(Di martedì 22 novembre 2022)ha terminato la diretta del Grande Fratello Vip in lacrime per “colpa” diSpinalbese. Proprio per questo motivo, l’ex di Belen ha cercato il confronto al termine della puntata.al GF Vip:Alfonso Signorini, durante la diretta, ha chiesto i particolari ai diretti interessati: “Volevo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip , Antonino Spinalbese edsi sono seduti l'uno di fronte all'altra e hanno fatto un lungo discorso su quello che c'è stato tra loro ed un eventuale possibilità di sviluppo futuro. Gf Vip, Taylor Mega hot: 'Sesso ...Leggi Anche Micol Incorvaia furiosa contro: 'Sei una brutta persona' Leggi Anche 'GF Vip', George Ciupilan in lacrime per il messaggio del padre L'influencer però sembra ritrovare ...Oriana Marzoli piange nella notte al Grande Fratello Vip: Antonino Spinalbese chiarisce cosa prova (e lei si ubriaca), il video.Daniele Dal Moro è sparito per qualche ora dal Grande Fratello Vip e, pur non rivelando cosa gli è successo, ha ammesso di essere trasportato d’urgenza in ospedale.