Oriana e Antonino Spinalbese a confronto dopo la puntata | “Non volevo ferirti”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 22 novembre 2022) Ieri sera, lunedì 21 novembre 2022, è andata in onda una nuovadel Grande Fratello Vip 7. Durante la lunga serata si è parlato davvero tanto del rapporto traMarzoli e. Nonostante l’interesse, lui ha deciso di fare un passo indietro e lei si è arrabbiata. Così da giorni il pubblico ha assistito ad un vero e proprio allontanamento tra i due concorrenti. Poi,la diretta con Alfonso Signorini,hanno deciso di parlarne. GF Vip 7,Marzoli si confrontanolaedhanno deciso di isolarsi in piscina per parlare con più privacy e tranquillità di ...