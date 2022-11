Orban allo stadio con la sciarpa della ‘Grande Ungheria’ Kiev convoca l’ambasciatore Ecco perché è scoppiato un caso diplomatico

(Di martedì 22 novembre 2022) Domenica si è giocata Ungheria-Grecia: la partita si è conclusa sul 2-1, con i magiari che hanno portato a casa il successo negli ultimi minuti di gioco. Ma a fare rumore non è stato il risultato, d’altra parte si stava parlando di un’amichevole, ma laindossata dal premier di Budapest Viktorche riportava una mappa del Regno d’Ungheria. Qualcuno l’ha chiamata “Grande Ungheria”, ma in realtà i sostenitori preferiscono parlare di “Vecchia Ungheria”, cioè di come era il loro Paese primasconfitta nella Prima Guerra Mondiale, esattamente nel novembre di 104 anni fa, ma soprattutto prima del trattato firmato il 4 giugno 1920 nel palazzo del Grand Trianon di Versailles. L’accordo toglieva a Budapest la Slovacchia, la Rutenia subcarpatica (oggi oblast transcarpatico dell’Ucraina), Transilvania, Croazia, Slavonia, ...

