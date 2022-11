Olimpia Milano-Anadolu Efes oggi | Eurolega basket | orario | programma | tv | streaming

(Di martedì 22 novembre 2022) Serve una reazione d’orgoglio all’EA7 Emporio Armani in, ma l’impegno odierno è proibitivo sotto diversi aspetti. L’ospita infatti al Forum di Assago i bi-campioni d’Europa dell’Istanbul, nella settimana del doppio turno continentale e della doppia sfida Italia-Turchia, visto che ad Assago giovedì 24 Novembre arriverà l’altra squadra della città affacciata sul Bosforo ovvero il Fenerbahce. Le Scarpette Rosse sembrano accusare un momento di difficoltà in, con quattro sconfitte in fila che hanno fatto scivolare la compagine milanese al quattordicesimo posto (3-5 di record). Coach Ettore Messina spera in una scossa da parte della sua squadra, per cercare di sbloccarsi anche sotto l’aspetto mentale senza perdere ulteriore terreno dalle migliori – nonostante la stagione sia ancora lunga, viste ...

Eurolega: biancorossi di nuovo in campo domani sera al Forum contro i turchi campioni d'Europa in carica in cui spicca l'italiano ...Problemi che ha anche l'Efes, con coach Ataman che in questi giorni ha evidenziato un grande nervosismo nei confronti della sua squadra. Squadra che si affiderà a Will Clyburn (19,9 punti a partita) e ..."Questa partita con l'Efes rappresenta un'occasione perfetta per tornare sulla strada giusta, giocando contro la formazione campione dEuropa in carica da due anni".L'allenatore dell' Olimpia Milano Ettore Messina è intervenuto nella conferenza stampa di vigilia della sfida che vedrà la compagine meneghina opposta ai campioni dell' Eurolega nelle ultime due edizi ...