Olanda | Van Dijk | “Fascia OneLove? Non rischio un cartellino giallo”

Leggi su sportface

(Di martedì 22 novembre 2022) Virgil Van, capitano dell’, ha rilasciato un’intervista a NOS. Nei Paesi Bassi ci sono state dure critiche per la scelta della Nazionale di non indossare lain seguito alle minacce della FIFA. Così il difensore orange del Liverpool: “Gioco in una posizione nella quale unnon ti aiuta. Sono un calciatore e voglio giocare questo tipo di competizioni. Ci sono persone che dicono che non abbiamo spina dorsale, ma non funziona così: noi vogliamo solo giocare a calcio. A me sarebbe piaciuto portare quella, ma non a costo di un”. SportFace.