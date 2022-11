Oggi giornata mondiale dei raggi cosmici

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 novembre 2022) : coinvolti tremila studenti – Circa 1000 studenti e studentesse, in presenza, e circa 2000, online, hanno partecipato, all’International Cosmic Day 2022 (ICD), lainternazionale dedicata alla fisica dei, coordinata in Italia dal progetto dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) OCRA – Outreach Cosmic Ray Activities, rivolto a docenti e studenti delle scuole secondarie di II grado di tutta Italia per coinvolgerli nella fisica dei. L’ICD è un’iniziativa internazionale nata 11 anni fa che si propone di avvicinare le studentesse e gli studenti delle scuole superiori al mondo della ricerca scientifica di frontiera, accompagnandoli tra i misteri dell’Universo racchiusi nei. L’iniziativa è ...