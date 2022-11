Oggi 22 novembre | Santa Cecilia | Perse la testa per la musica celeste

Sky Tg24

Un nuovo record di contagi da Covid 19 a Pechino ha provocato la decisione di chiudere le scuole e i ristoranti oltre a quella di tornare all'obbligo del telelavoro.i nuovi casi in Cina sono stati 28 mila, vicino al massimo mai registrato nel Paese, secondo le autorità sanitarieTutti i match della finale di Coppa Davis in onda in diretta su Sky e in streaming su NOW da, martedì 22, a domenica 27. Tra le otto protagoniste anche l' Italia di Filippo Volandri, ... Covid, le notizie di oggi. Al via richiesta contributi per attività danneggiate La Asl di Frosinone si schiera contro la violenza sulle donne. Il 25 novembre, la UOSD Disturbi del Comportamento Alimentare, in concomitanza con la celebrazione della Giornata Internazionale che ...Si è tenuto ieri mattina, nella sala conferenze del Gold Tower Hotel di Napoli, un importante incontro/confronto tra Confesercenti Campania e i deputati e senatori campani appena eletti, di tutti i pa ...