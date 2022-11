Nuovo patto di fiducia tra governo e imprese. Meloni a Confartigianato

(Di martedì 22 novembre 2022) Il primo applauso lo conquista annunciando che nel 2023 il reddito di cittadinanza verrà abolito per chi è in condizione di lavorare. Perché “uno Stato giusto aiuta chi è in condizioni di lavorare”. Al cospetto dell’assemblea nazionale di, questa mattina all’auditorium della Conciliazione, il presidente del Consiglio Giorgiaprova a parlare la lingua degli imprenditori. Promettendo che il suo esecutivo “metterà la stessa cura e la stessa precisione degli artigiani” per svolgere il suo lavoro. Ribadendo un rapporto con i corpi intermedi “che sono fondamentali”,sottolinea a più riprese – dopo un inquadramento delle misure salienti contenute nella Finanziaria – la nomenclatura del suo dicastero del “Made in Italy”. “Questo rappresenta uno dei nostri asset strategici e non possiamo permettere, come accadeva ...

