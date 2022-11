Noppert | scaricato a Foggia dove subì il cavallo di ritorno | al Mondiale da protagonista con l’Olanda

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 22 novembre 2022)ha battuto il Senegal 2-0 alin Qatar. Ma l’impresa vera, quella che La Stampa oggi definisce “una favola” è quella del portiere olandese, Adries. Ha esordito aldopo due anni da disoccupato. Ha giocato nel, in Serie B, nel 2018: scovato nel Nec Breda, in un anno e mezzo ha totalizzato solo 8 presenze, prima di rimanere svincolato e tornare al Dodrecht,pure è rimasto un anno scendendo in campo solo 2 volte. Da riserva delalin Qatar. È il portiere più alto tra quelli presenti in Qatar, supera i due metri. Per questo è chiamato “Grattacielo”. È il numero uno dell’Heerenveen. Van Gaal gli ha regalato la porta dele il debutto in Qatar a 28 anni. Contro il Senegal è ...