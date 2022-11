Nona giornata Eurolega 2022 2023 | Milano travolta dall’Efes

(Di martedì 22 novembre 2022) Non si placa l’emorragia di sconfitta per l’Olimpiain campo continentale. Nella, i meneghini subiscono il quinto ko consecutivo ad opera dei campioni in carica dell’Efes Istanbul trascinata da un grande Clyburn. Prossimo appuntamento giovedì sempre in casa contro il Fenerbache.: COSA È ACCADUTO TRAED EFES? L’Olimpia non esce dalla crisi nella quale è piombata in ambito europeo allontanandosi sempre più dalla zona playoff. Stavolta ad infliggere ala quinta sconfitta consecutiva ci ha pensato l’Efes, campione continentale in carica, con la sua stella Clyburn, autore di 24 ...

