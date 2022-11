Noemi | il crollo a Sanremo con la foto di Michelle Hunziker paragonata alla sua

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 22 novembre 2022)a Belve confida il momento in cui è crollata, quanto male le ha fatto a2018 il paragone con. La cantante ha sentito di toccare il fondo, aveva più volte detto che non era così importante per lei essere in gran forma ma le sue forme in un abito nero molto scollato sul palco del festival didivennero, meme in cui veniva presa in giro.era sullo stesso palco, indossarono un abito simile, il paragone arrivò subito e afece molto male. Una ferita che ha sentito per la prima volta, perché prima quella sofferenza la evitava. Ha pianto ed è scattato in lei qualcosa, ha deciso che era arrivato il momento di reagire.il paragone con il suo abito e ...