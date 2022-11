No! Questo cantante con il lancia razzi non è il Presidente ucraino Zelensky

(Di martedì 22 novembre 2022) Circola il video di un set musicale dove un uomo vestito da militarecanta con in mano unmissile. La clip è sgranata, un problema dovuto alla pessima qualità della condivisione, rendendo il volto dell’uomo non propriamente visibile. Tuttavia, secondo gli utenti che lo condividono si tratterebbe del. Per chi ha fretta Secondo gli utenti l’uomo del video sarebbe. C’è una certa somiglianza, ma il video è di qualità scadente. Un video ad alta risoluzione pubblicato su TikTok rivela il volto dell’uomo: un “sosia” che lo interpreta in chiave “satirica”. Analisi Ci segnalano un post Facebook, pubblicato il 9 novembre 2022 nel gruppo “Italiani incazzati, basta subire”, nel quale l’autore condivide un video in cui verrebbe ripreso ...

