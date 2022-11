Nino Frassica | chi è la moglie Barbara Exignotis | età | carriera | vita privata | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 22 novembre 2022)è ladi. I due sono sposati dal 2018 seppure hanno convissuto per ben 10 anni prima di decidere di convolare a nozze. Della donna si sa poco, essendo una persona molto riservata e dedita alla famiglia e, in particolare, al suo compagno di. View this post onA post shared by New Images Magazine (@newimagesmagazine) Chi è ladiDelladisi sa poco, essendolontana dallo showbusiness. Come dice lei su“fa la casalinga” ed è estremamente riservata. È nata nel 1975 ed è un ex attrice a luci rosse. I due, ...