Nick Bollettieri in fin di vita | il tennis si stringe attorno al grande coach

Circondato dal conforto dei suoi cari si sta spegnendo, il coach per antonomasia. Ha compiuto 91 anni lo scorso luglio e non sta bene da giorni: le figlie hanno dato notizia sui social che il momento fatale è prossimo e invitano a ...Circondato dal conforto dei suoi cari si sta spegnedo oggi, il coach per antonomasia. Ha compiuto 91 anni lo scorso luglio e non sta bene da giorni: le figlie hanno dato notizia sui social che il momento fatale è prossimo e invitano a ...Circondato dal conforto dei suoi cari si sta spegnendo Nick Bollettieri, il coach per antonomasia. Ha compiuto 91 anni lo scorso luglio e non ...Circondato dal conforto dei suoi cari si sta spegnedo oggi Nick Bollettieri, il coach per antonomasia. Ha compiuto 91 anni lo scorso luglio e non ...