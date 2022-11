Neuromed | nesso tra alimentazione e tumori | via al Progetto Umberto con la Fondazione Veronesi

Leggi su ildenaro

(Di martedì 22 novembre 2022) Irestano una delle malattie più diffuse e la seconda causa di morte in Italia, con circa 180.000 vittime stimate per l’anno 2021 e 377.000 nuove diagnosi. Si calcola che circa un quarto di queste ultime sarebbe prevenibile e che la giusta combinazione frasana, peso forma e attività fisica possa ridurre fino al 30% il rischio di ammalarsi di tumore. Per queste ragionie IRCCSdi Pozzilli hanno sviluppato il ‘’ (Verso Una rinnovata epideMiologia nutrizionale e Biologica pEr la salvaguaRdia della saluTe e la prevenziOne dei). Ilsi avvale di una piattaforma informatica, una biobanca e una banca dati per approfondire il rapporto ...