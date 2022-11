Nettuno | 18enne armato forza il posto di blocco e si lancia in una folle fuga per le strade della città | arrestato

(Di martedì 22 novembre 2022) Ha visto ildi controllo dei carabinieri e, sapendo che – se lo avessero fermato – avrebbe di sicuro passato dei guai seri – ha pensato di fuggire. Ma non ha calcolato il fatto che, con la sua repentina mossa, avrebbe insospettito i militari, che si sarebbero messi al suo inseguimento. E così è stato. Tutto è accaduto nella serata di giovedì 17 novembre, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio messo in atto dal Comando Compagnia di Anzio a seguito dei recenti fatti di cronaca avvenuti, con esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco in due diversi episodi. Carabinieri quasi investiti I militari, durante il servizio svolto a, hanno visto arrivare una Mini Cooper di colore chiaro. Alla guida un ragazzo giovanissimo e al suo fianco una sua coetanea. Ma, vedendo i carabinieri che bloccavano tutte le direzioni di ...

