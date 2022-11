Netflix | le 10 serie tv più viste della settimana dal 14 al 20 novembre 2022

Leggi su movieplayer

(Di martedì 22 novembre 2022) The Crown 5 domina per la secondaconsecutiva la classifica delle 10tv piùsunel periodo compreso dal 14 al 20. La Top 10 delletv piùsudal 14 al 20vedono la stagione 5 di The Crown rimanere in vetta per la secondaconsecutiva, ma alle spalle si posizionano i nuovi episodi di Elite. L'interesse per la storiafamiglia reale britannica raccontata da Peter Morgan appare evidente anche grazie alla presenza del primo capitolo del progetto targatoarrivato all'ottava posizione. Nella Top 3 dei titoli più visti, alle spalle di The Crown, ci sono due nuovi arrivi nel catalogo ...