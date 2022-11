Negli USA le barriere coralline sono assicurate

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 22 novembre 2022) (Adnkronos) – I progetti del gruppo di conservazione “The Nature Conservancy” per il futuro della protezione dei coralli comprendono anche l’acquisto di una polizza assicurativa. Infatti per conto dello Stato delle Hawaii, ha stipulato il primo contratto di assicurazione sui coralliStati Uniti, che fornirà fondi per i lavori di riparazione in caso di danni. Oltre a essere una preziosa nursery per i pesci, leposlimitare le inondazioni, fornendo una barriera contro le mareggiate oceaniche, il che significa che gli assicuratori hanno tutto l’interesse a proteggerle. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.