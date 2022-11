' ndrangheta | a Milano la polizia esegue 49 misure cautelari

L'indagine della Squadra mobile ha svelato la ricostituzione di una struttura territoriale di ', la 'Locale di Rho', già oggetto dell'indagine 'Infinito' della Dda dinel 2010, da ...blitz contro la 'della polizia, che ha eseguito 49 misure cautelari per associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, minacce, violenza ...Lotta alla 'ndrangheta: 49 arresti alle porte di Milano. La Polizia, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, è in azione per associazione per delinquere di stampo ...Un blitz degli agenti della Squadra mobile. Tra i reati ipotizzati: associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, minacce, violenza privata, incendio, det ...