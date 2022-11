NBA | risultati della notte 22 novembre | Chicago ferma Boston | vince Milwaukee Crollo Golden State con New Orleans

(Di martedì 22 novembre 2022) Sono otto le partite di unaNBA, che ha visto interrompersi la striscia deiCeltics. Dopo nove vittorie consecutive, i biancoverdi cadono per la seconda volta stagionale contro iBulls. Finisce 121-107 per la squadra di Billy Donovan, che si è portata avanti di tredici punti all’intervallo, gestendo poi il vantaggio nel secondo tempo. Decisivi i 28 punti di DeMar DeRozan, ma anche i 22 punti di Zach LaVine, mentre anon basta un Jayson Tatum da 28 punti, 11 rimbalzi e 7 assist. Cadee ne approfitta, che si avvicina alla vettaEastern Conference. I Bucks si conno una squadra quasi insuperabile tra le mura amiche (nono vittoria su dieci partite) e superano 119-111 i Portland Trail Blazers. Giannis ...

