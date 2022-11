Nba 2022 2023 | Boston cade ancora a Chicago | Warriors travolti a New Orleans

(Di martedì 22 novembre 2022) Tante vittorie interne nella notte di Nbatra lunedì 21 e martedì 22 novembre. ICeltics si fermano dopo una striscia di nove vittorie consecutive, e lo fanno, dove vennero sconfitti dai Bulls anche lo scorso ottobre. Rispetto ad allora, pure il risultato è simile: 120-102 il risultato del 26 ottobre scorso, 121-107 stanotte. Tatum, Brown e Brogdon vanno tutti sopra i 20 punti segnati, ma i padroni di casa si godono le alte percentuali dal campo (quasi al 52%, di cui 48% da tre) con DeRozan top-scorer di squadra (28 punti, proprio come Tatum) e sei giocatori in doppia cifra, oltre ad altri contributi importanti come i 12 rimbalzi di Drummond. Dopo il successo del turno precedente, crollano i Golden State, con i titolari lasciati a riposo ...

Ci sono sei minuti per Simone Fontecchio nella sconfitta dei suoi Utah Jazz a Los Angeles contro i Clippers. L'azzurro firma due punti ed un rimbalzo nel 121 - 114 conclusivo. Clippers trascinati dai ...Giannis Antetokounmpo segna 37 punti e guida Milwaukee nell'importante successo contro Portland , mentre Boston ferma la sua striscia di vittorie consecutive a 9, battuta dai Chicago Bulls di DeMar ... NBA 2022-2023: si entra nel vivo dopo il primo mese di gare Joel Embiid non sarà della partita di questa notte contro Brooklyn, match che rappresenta il ritorno di Ben Simmons a Philadelphia. I 76ers rischiano di perdere la loro superstar per altre partite a ...Solo otto giocatori a disposizione di Spoelstra per la trasferta a Minnesota, per di più in back-to-back. Eppure gli Heat sono vivaci e comandano la gara sul parquet di Minneapolis con ...