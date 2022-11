Muore a 67 anni Roberto Maroni Fu tra i pionieri della Lega

... in termini relativi, e la possibilità di andare in pensione nel 2023 a 62e 41 di contributi. ... "Di poco si vive, di nulla si. Ripeto: questo governo ha 29 giorni. Non lasciamo tutto com'è, ...PERUGIA - Aiutateci a capire. A capire perché un uomo di 64entri in ospedale per un day hospital e non ne esca più. A capire perché sia morto dopo una serie di accertamenti, tra cui una broncoscopia. Il grido d'aiuto alla procura e alla polizia è ...PERUGIA - Aiutateci a capire. A capire perché un uomo di 64 anni entri in ospedale per un day hospital e non ne esca più. A capire perché sia morto dopo una serie ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...