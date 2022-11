MOVIOLA – Argentina-Arabia Saudita | Abdulhamid atterra Paredes | è rigore

(Di martedì 22 novembre 2022) Un caso danel primo tempo di, match della prima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2022. Sugli sviluppi di un calcio piazzato,hatocon una trattenuta evidente, ma sfuggita all’arbitro. Proprio come accaduto ieri, in occasione del finale del match tra Inghilterra e Iran, il var ha richiamato il direttore di gara. Lo sloveno Vincic ha cambiato decisione e ha cambiato decisione: Messi dagli undici metri non sbaglia. La trattenuta c’è, ilpuò starci, ma questi interventi var sulle trattenute da calcio piazzato sono quantomeno una novità. SportFace.

