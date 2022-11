(Di martedì 22 novembre 2022) Youssoufa, attaccante delDortmund e della Germania, è il calciatore più giovane presente al Mondiale in Qatar. E i fari del mercato ...

La Gazzetta dello Sport

Youssoufa, attaccante del Borussia Dortmund e della Germania, è il calciatore più giovane presente al Mondiale in Qatar. E i fari del mercato ...Domani dopo la cerimonia di apertura alle 17:00 ora italiana con Qatar - Ecuador prende ilil mondiale del 2022. Vediamo quali sono le stelle più attese a Qatar 2022. ARGENTINA Messi, ..., ... Moukoko via dal Borussia già a gennaio Lo United pensa al post CR7 La kermesse iridata permetterà anche di vedere all'opera cinque diciottenni d'assalto, una mini-pattuglia guidata da chi, come Gavi e Moukoko, si è già ritagliato uno spazio importante nel calcio inte ...Mister Antonio Conte intende potenziare il suo Tottenham durante la prossima sessione di calciomercato e potrebbe rovinare i piani del Milan ...