Morto Roberto Maroni | incarnava la ‘Lega di governo’

Leggi su lucascialo

(Di martedì 22 novembre 2022) Lega, e politica italiana, in lutto per la morte diErnesto, per gli amici “Bobo“. Aveva 67 anni e da tempo lottava contro un brutto male, che lo aveva anche costretto al ritiro da un po’.rappresentava la Lega moderata, quella “di governo“, che culla il sogno della secessione del Nord ma L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.