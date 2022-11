Morto Maroni | Zaia | “Figura iconica della Lega | amico e compagno di viaggio”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 22 novembre 2022) VENEZIA – “La mattina ci ha accolto con una bruttissima notizia, che ci porta alla realtà in maniera così repentina. Se ne va una, une undicon cui abbiamo condiviso tante battaglie e ideali”. Lo scrive oggi in una nota il presidenteRegione Veneto, Luca, ricordando ladi Roberto, ex segretarioed ex ministro dell’interno scomparso a 67 anni dopo una malattia. Il governatore veneto rivolge inoltre “le più addolorate condoglianze a tutta la sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Ci mancherà”. L'articolo L'Opinionista.