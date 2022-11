Morto Maroni | Sala | “Per me è stato soprattutto un amico”

(Di martedì 22 novembre 2022) MILANO – “Di Robertosi potrebbero dire tante cose. Protagonista di una lunga stagione politica, per me èun”. E’ quanto ha scritto sui suoi canali social il sindaco di Milano, Beppe, ricordando l’ex governatore della Lombardiaa 67 anni dopo una malattia. “Ci siamo consultati, confidati, a volte sfidati. Con la fiducia e il rispetto che devono esserci quando si crede nell’amicizia. Mancherai a me e a tanti”, ha conclusorivolgendosi direttamente a. L'articolo L'Opinionista.

