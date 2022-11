Morto a 67 anni Roberto Maroni | leader della Lega | tre volte ministro | governatore lombardo

- Fu tra i fondatori del Carroccio insieme a Bossi nel 1989. Una lunga carriera politica nel partito che cercava di riportare alle origini. Aveva 67, i funerali domani nella sua Varese... ha deciso che non ci sarà alcuna azione penale contro la EF Academy di Thornwood , il college privato presso il quale lo scorso 17 febbraio lo studente italiano Claudio Mandia , 18, è...La Procura della Corte di Westchester, nello Stato di New York, ha deciso che non ci sarà alcuna azione penale contro la EF Academy di Thornwood, il college privato presso il quale lo scorso 17 ...La Chiesa Parrocchiale della Natività della Beata Vergine Maria di Tricase gremita in ogni ordine di posto per l'addio a Corrado Minonne, morto domenica in ospedale a Tricase, ...