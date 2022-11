Morte Roberto Maroni | il ricordo di Luca Zaia | Con lui se ne va un pezzo di Lega

Leggi Anche È mortoMaroni: l'ex ministro ed ex segretario della Lega aveva 67 anni Leggi Anche Addio aMaroni, Salvini: 'Leghista sempre e per sempre' - Meloni: 'Ha servito ...Questo il commosso ricordo del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana , dopo la notizia delladiMaroni. "Nel cuore ha sempre avuto i Lombardi e la Lombardia. Riposa in ...È morto a 67 anni Roberto Maroni, ex ministro dell’Interno ed esponente della Lega. Maroni è stato anche presidente della Regione Lombardia e ministro del Lavoro. Maroni, secondo quanto si è appreso, ...Milano, 22 nov. (askanews) - Nel corso del giornale orario delle 9 di RTL 102.5 è intervenuto il segretario della Lega e vicepremier Matteo Salvini, che ha commentato la notizia della morte di Roberto ...