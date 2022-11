Morte Maroni | Moratti | “Perdiamo uomo competente e preparato”; Sala | “Per me un amico”

(Di martedì 22 novembre 2022) “Oggi è una giornata iniziata davvero in modo molto triste. Ladi Robertocon il quale ho condiviso l’esperienza di Governo, mi addolora molto.una personae preparata, che ha dato tanto al nostro Paese, guidando con la stessa competenza e tanto amore e passione per la sua terra, anche la Lombardia”: così Letizia, già Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, ricorda l’ex presidente lombardo, scomparso nella mattinata di martedì 22 novembre., oggi candidata proprio alla guida del Pirellone, ha parlato anche delprivato: “Una persona solare, con la passione per la musica, con la quale era piacevole intrattenersi”. “Lo ricordo per la passione istituzionale sulle autonomie, argomento ancora ...

Così la famiglia ha comunicato sulla pagina Facebook di Robertoladell'ex ministro avvenuta nella casa di Lozza, un paese del varesotto. Salvini: 'Leghista sempre e per sempre. Buon ...Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha ricordato Robertoscomparso all'età di 67 anni dopo una malattia, sulle sue pagine social. 'Ci siamo consultati, confidati, a volte sfidati. Con la ...Il cordoglio di Vincenzo De Luca per la morte di Roberto Maroni: "Scompare un esponente delle istituzioni che non ha mai perduto il senso dell'umano" ...