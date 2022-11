Morgan Freeman alla cerimonia di apertura dei Mondiali in Qatar | scoppia la polemica | “Vergognoso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 novembre 2022) “Scandaloso”, “fuori luogo”, “poteva evitarlo”, “!”. Un coro di no si è scatenato sui social contro l’apparizione didideiin. È bastato l’arrivo del premio Oscar come attore non protagonista per Million dollar baby, sull’immenso palco costruito nel Al-Bayt stadium di Doha , a far storcere il naso a molti puristi dello showbiz., infatti, di elegante grigio scuro vestito è intervenuto parlando di “tolleranza e rispetto” come modalità di vivere “assieme in un’unica grande casa”, riferendosi proprio aldove lui pensava esistessero solo “famiglie dimenticate”. Con lui sul palco gli organizzatori si sono giocati un asso di cuori: il povero ...