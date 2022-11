Mondiali | Spagna | l' obiettivo di Luis Enrique ' è la finale'

Non era successo mai successo che iarrivassero con i maggiori campionati in pieno corso ... in ordine sparso sono le solite:, Germania, Francia e, nonostante il passo falso dell'...Luis Enrique, ct della, punta al massimo, ma con realismo, alla vigilia dell'incontro con il Costa Rica che apre il Mondiale della Roja. Il capitano Sergio Busquets condivide: "Sarà difficile, ...Il clamoroso ko contro l'Arabia Saudita impedisce a Messi e compagni di agganciare gli Azzurri di Mancini, che infilarono 37 gare senza sconfitte tra ...L'Arabia Saudita ha sconfitto i sudamericani che non perdevano da 36 partite. Resiste così il record azzurro di 37 match immacolati ...