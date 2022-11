Mondiali Qatar | Francia-Australia 4-1 | poker dei campioni del mondo all' esordio Doppietta di Giroud | Rabiot e Mbappè

AL WAKRAH () - È il giorno del debutto per la Francia campione in carica, che inizia oggi contro l' Australia ('Al Janoub Stadium' di Al Wakrah, ore 20) il suo cammino neidel. Decimata dagli infortuni dei vari Pogba, Kante, Kimpembe, Nkunku e Benzema, la nazionale di Didier Deschamps cercherà di partire con un successo per prendersi subito la vetta del ......10 Novak Djokovic - Taylor Harry Fritz 2 - 0 18:40 Nikola Mektic, Mate Pavic - Lloyd Glasspool, Harri Heliovaara 2 - 1 21:10 Casper Ruud - Andrey Rublev 2 - 0 CALCIO -17:00- ...(Adnkronos) - La Francia non tradisce le attese e nonostante lo spavento iniziale supera l'Australia 4-1 in rimonta ai Mondiali di Qatar 2022, calando il poker grazie ai gol 'italiani - i due di ...Previously at Skytg24, she also contributed for RAI and Radio Vadicana. Her works were published among others by La Stampa, Lifegate, Nigrizia, Avvenire and ...