Mondiali Qatar 2022 – USA-Galles 1-1 | le foto del gol di Weah | VIDEO

Una delle più grandi soprese della storia dei. La sconfitta 2 - 1 contro l' Arabia Saudita dell' Argentin a di Leo Messi , peraltro autore del gol del vantaggio dei sudamericani su rigore, non era davvero pronosticabile. La Nazionale ...Zinedine Zidane © LaPresse'inLasciamo da parte le polemiche e dare spazio al campo per tutti gli appassionati che vogliono solo vedere calcio. In ogni caso, qualsiasi cosa si dica ...Messico-Polonia, match valido per il gruppo C dei mondiali in Qatar, si gioca oggi: guarda la partita in diretta streaming gratis. Messico-Polonia, match valido per il gruppo C dei mondiali in Qatar, ...Mondiali in Qatar, tra storia e rivalità. Siamo entrati nel vivo della competizione più importante del mondo e, giorno dopo giorno, tutte le squadre stanno facendo il loro esordio. Oggi è stato il ...