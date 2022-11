Mondiali Qatar 2022 | perché vengono dati così tanti minuti di recupero

(Di martedì 22 novembre 2022) Nelle prime due giornate della Fifa World Cupsono stati concessissimidinel corso degli incontri. È questa la cosa che è subito stata notata dagli spettatori delle prime partite disputate tra ieri e oggi. Già nello scontro di apertura, tra il, padrone di casa, e l’Ecuador, vinto dai sudamericani, l’arbitro aveva assegnato 12di. E ancora: 11 in Senegal-Olanda, 13 in Stati Uniti-Galles e, infine, il maxi-nel corso di Inghilterra-Iran, ben 24extra. Oggi, 22 novembre, sono stati14diin Argentina-Arabia Saudita e 8in Danimarca-Tunisia. La media delle partite dopo i primi due ...

Sky Tg24

La Costa Rica è stata l'ultima nazionale in ordine temporale a staccare il pass per la fase finale di2022 . Decisivo il gol di Joel Campbell nel playoff intercontinentale contro la Nuova Zelanda . Centroamericani dunque qualificati per la quinta volta nelle ultime sei edizioni del Mondiale . A ...A parlare dopo il clamoroso ko dell'Argentina , battuta dall'Arabia Saudita all'esordio neidel, è Diego Armando Maradona Jr ... Mondiali Qatar, flop Argentina. Danimarca-Tunisia 0-0. Ora Messico-Polonia: 0-0. LIVE Diego Armando jr dopo il ko dell'Argentina contro l'Arabia Saudita all'esordio nei Mondiali in Qatar: "Sconfitta pazzesca, ma il calcio è così: le partite vanno chiuse" ...uno dei risultati più sorprendenti nella storia dei mondiali di calcio. Tra i fan della capitale argentina tanta delusione ma anche la speranza in un cambiamento di rotta della squadra.