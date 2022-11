Mondiali Qatar 2022 – Argentina KO | pioggia di meme sui social | VIDEO

Tantissime occasioni, ma dal match delle 15.00 di oggi viene fuori il primo pareggio deidi calcio2022. Tra Danimarca e Tunisia è solamente 0 - 0, nonostante le molte opportunità avute da entrambe le parti. Il Gruppo D comprende anche Francia ed Australia, che scenderanno ...Eppure, quella qatariota, non è l'unica debacle in cui è incappata l'Albiceleste: già nel 1990, aigiocati in Italia, l'Argentina perse 1 - 0 contro il Camerun nella partita inaugurale della ...Il campionato mondiale di calcio e la questione dei diritti umani in Qatar stanno agitando il dibattito politico in Portogallo. Le piu' alte cariche dello Stato portoghese hanno infatti annunciato ...Qatar 2022. La prima partita senza gol non fa sorridere l’atalantino, in campo per 90’ martedì 22 novembre. Il montante colpito dall’ex nerazzurro Cornelius è il rimpianto dei danesi, apparsi poco bri ...