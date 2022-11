“Mondiali non dovevano andare al Qatar” | l’affondo del direttore di Rai Sport – Video

(Di martedì 22 novembre 2022) (Adnkronos) – “Questo Mondiale non si sarebbe dovuto giocare. O meglio, non si doveva assegnare al, che si è offerto lopiù bello del mondo calpestando i diritti umani, corrompendo, imbrogliando, grazie alla complicità dei signori del football che glielo hanno venduto nel 2010. Gli stessi che all’inizio volevano che il Mondiale si giocasse d’estate nel deserto, una cosa impossibile”. E’ l’intervento con cui Alessandra De Stefano,di Rai, apre la trasmissione il Circolo dei. Le parole della giornalista diventano rapidamente virali sui social. “Tutto ha un prezzo, a proposito di cifre: nelle casse della Fifa questo evento planetario porterà 5 miliardi e mezzo di dollari. Quando il sogno diaida campioni d’Europa noi ...

...della Polonia per i. Le sue parole: "Sono molto emozionato di affrontare Leo Messi, è uno dei più forti della storia del calcio. Cercherò di fare del mio meglio, speriamo che le gambe...Un equilibrio sancito dai gol di una giovane stella emergente e di un leader esperto chevuole abbandonare la scena. Il 22enne Timothy Weah, figlio dell'ex gloria del Milan e ora presidente della ...(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Non è stato un buon primo tempo ad essere onesti, loro hanno giocato bene e noi abbiamo giocato male". E' quanto ha ammesso la stella del Galles Gareth Bale al termine del ...Al centro della programmazione sul calcio in TV di martedì 22 novembre ci sono i Mondiali del Qatar 2022. La fase a gironi entra nel vivo. Si comincia alle 11 con Argentina – Arabia Saudita. L’Argenti ...