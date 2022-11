Mondiali | Malagò | rinuncia fascia One Love un autogol

(Di martedì 22 novembre 2022) La decisione delle sette squadre nazionali europee che hanno scelto dire a indossare la'One' in difesa dei diritti per evitare un cartellino giallo al loro capitano al mondiale ...

FISG

Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni, a margine di giunta e consiglio informali andati in scena stamane a palazzo H. "Non capisco come si possa barattare una cosa a fronte di un'altra ...La decisione delle sette squadre nazionali europee di rinunciare ad indossare la fascia 'One Love' in difesa dei diritti è 'un clamoroso autogol' , secondo il presidente del Coni Giovanni. Le federazioni hanno rinunciato all'iniziativa dopo il pressing della Fifa che aveva minacciato una serie di sanzioni, inclusa l'ammonizione al mondiale di Qatar 2022. "Mi sembra che sia stato ... Figura, all'Icelab di Bergamo un workshop internazionale tra i Centri di Eccellenza ISU. Presenti anche Malagò, Gios e il Vice Presidente ISU