Mondiali | Maehle e la Danimarca al palo | qualche brivido e solo 0-0 con la Tunisia

(Di martedì 22 novembre 2022) Qatar 2022. La prima partita senza gol non fa sorridere l’atalantino, in campo per 90’ martedì 22 novembre. Il montante colpito dall’ex nerazzurro Cornelius è il rimpianto dei danesi, apparsi poco brillanti. Clamoroso ko dell’Argentina.

... match valevole per la seconda giornata del gruppo D deidi calcio di Qatar 2022 . La ... Schmeichel; Andersen, Kjaer, Christensen; Wass, Hojbjerg, Delaney,; Eriksen, Dolberg, Skov Olsen.(DANIMARCA) 6 : Il giocatore della Dea è instancabile sulla corsia di sinistra, fa su e giù per 90 minuti senza mai fermarsi. Dà l'idea di poter essere il giocatore chiave per sbloccare la ...Tante emozioni, zero gol. Dopo il sorriso di Marten de Roon e Teun Koopmeiners, a segno con l’Olanda contro il Senegal, l’atalantino Joakim Maehle e la sua Danimarca restano al palo . Quello colpito d ...Tante emozioni, zero gol. Dopo il sorriso di Marten de Roon e Teun Koopmeiners, a segno con l’Olanda contro il Senegal, l’atalantino Joakim Maehle e la sua Danimarca restano al palo . Quello colpito d ...