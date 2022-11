Mondiali | le polizze sui giocatori valgono 25 mld

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 22 novembre 2022) L’inizio dei, specialmente in mezzo a una stagione, ha sottolineato il tema infortuni dei calciatori che, la FIFA copre con il cosiddetto Club Protection Programme per stabilire quanto spetti ai club in caso di infortunio di un proprio calciatore. Non solo però la “assicurazione” della FIFA. Secondo quanto riporta Milano e Finanza, lecalciatori L'articolo proviene da Calcio e Finanza.