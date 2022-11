Mondiali | la prima sorpresa è già la più clamorosa | l’assurdo esordio dell’Argentina che perde con l’Arabia Saudita

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 novembre 2022) Tutti si aspettavano una goleada, in stile Inghilterra contro l’Iran. Invece l’al Mondialedi Leo Messi si trasforma in un incubo: sconfitta per 2 a 1 contro la modestissima Arabia. E così ladi questa Coppa del Mondo è già la più. Anche per come è arrivata: l’Argentina era passata in vantaggio dopo pochi minuti grazie a un rigore trasformato da Messi. La stella della squadra favorita che segna subito, l’inizio perfetto di una favola. Invece nei primi dieci minuti della ripresa sono arrivate le reti di Al Shehri e Al Dawsari, che come due cazzotti al volto hanno stordito l’Argentina, incapace di riprendersi, nemmeno di trovare il pareggio nonostante 14 minuti di recupero. Certo, col senno di poi molte responsabilità le ha il ct ...