Mondiali in Qatar | il coraggio dei giocatori iraniani e l’ipocrisia di quelli europei

La freschezza degli Stati Uniti annullata dalla tenacia del Galles che tornava nella fase finale di un Mondiale 64 anni dopo la prima e unica partecipazione nel 1958. Il pareggio è stato il frutto ...Trovare un alloggio per iinnon è facile. La nazionale inglese ha così deciso un posto alternativo per le famiglie dei calciatori: una lussuosa crociera . Non essendo sulla terraferma, ma in acque ...Al Thumama Stadium di Doha si gioca il match valido per la seconda giornata del gruppo A del Mondiale in Qatar tra Qatar e Senegal. Squadre che cercano i primi punti dopo la sconfitta subita ...Dall'inizio dei Mondiali di Qatar 2022 con le sfide di Inghilterra e Stati Uniti ai primi movimenti di mercato in Serie A. Le prime pagine dei princiapali quotidiani sportivi in edicola oggi, marted ...