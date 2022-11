Mondiali | Germania | si ferma Sané e salta match col Giappone

Qatar 2022, laperde Sane per l'esordio contro il Giappone L'esterno del Bayern Monaco non ha nemmeno svolto l'allenamento con il resto della squadra che, alle 10 in punto, ha iniziato la ...Sané soffre di problemi al ginocchio, ha fatto sapere la Federazione tedesca senza fornire ulteriori dettagli, e non potrà essere schierato da Hansi Flick per l'esordio della, campione del ...ROMA (ITALPRESS) – “Sono giorni duri, perchè siamo fuori dal Mondiale, ma dobbiamo accettarlo. Fa male, parecchio male. Prevale la ...Le indicazioni per vedere in diretta Germania-Giappone in tv, sfida valida per la prima giornata del Gruppo E ai Mondiali di Qatar 2022 ...