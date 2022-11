Mondiali di calcio | Bukayo Saka finanzia interventi chirurgici a 120 bambini

Articoli più letti Chi riceverà i bonus 150 e 550 euro a dicembre di Alessandro PatelladiQatar 2022, dove vedere tutte le partite (in tv e streaming) di Silvio Mazzitelli Tutto ...Messico (4 - 3 - 3) : Ochoa; Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Chavez, Alvarez, Herrera; Lozano, Martin, Vega. Ct.: G. Martino. Polonia (3 - 5 - 1 - 1) : Szczesny; Cash, Glik, Kiwior; Bereszynski, ...Il calcio è così, a volte possono succedere cose completamente folli”. Lo ha detto il Ct dell’Arabia Saudita Herve Renard dopo la vittoria per 2-1 in rimonta sull’Argentina ai Mondiali in Qatar.L'analisi dell'inaspettato scivolone dell'Albiceleste all'esordio mondiale contro l'Arabia Saudita (video dell'inviato R. Maida) ...