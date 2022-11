Mondiali del Qatar | giornalista derubata in diretta La polizia | “Che pena vuole?”

(Di martedì 22 novembre 2022) È rimasta basita laDominique Metzger Succede di tutto al Mondiale del, anche uno scippo in. Vittima laargentina Dominique Metzger. Inil volto di “Todo Noticias”, è stata scippata e privata del portagli al cui interno c’erano documenti e carte di credito. Ladelè subito intervenuta chiedendo: “Cosa vuoi che facciamo al ladro aplo troviamo? Cinque anni di carcere o l’espulsione?”. Laè rimasta basita e alla sua rete ha spiegato: “Ho detto loro che rivoglio solo il mio portafoglio, non prenderò la decisione per il sistema giudiziario”. Secondo quanto raccontato dalla donna l’episodio si sarebbe verificato nell’area delle Corniche, dove aveva anche ballato ...

Impossibile dimenticare l'arresto cardiaco accusato agli Europei. Ora il centrocampista ex Inter è pronto a prendersi la ribalda Mondiale insieme a Simon ...Il difensore messicano in estate è passato in prestito dal Genoa alla Cremonese, garantendosi la possibilità di proseguire la propria avventura in Serie A e con essa la convocazione ai...La storia. Michele Persico, 22 anni, è ballerino e si è esibito durante la cerimonia inaugurale dei Mondiali del Qatar. A dare il via alla ventiduesima edizione dei campionati del mondo di calcio in Q ...L’episodio chiave del match valido per la prima giornata dei Mondiali tra le due Nazionali: moviola Argentina Arabia Saudita L’episodio chiave della moviola del match tra Argentina e Arabia Saudita, ...