Agenzia ANSA

Cosi' l'europarlamentare del gruppo Greens, Ignazio, nel commentare l'inizio deidi calcio in Qatar. "Il calcio ha un impatto anche dal punto di vista sociale, dato che e' seguito ...Cosi' l'europarlamentare del gruppo Greens, Ignazio, nel commentare l'inizio deidi calcio in Qatar. "Il calcio ha un impatto anche dal punto di vista sociale, dato che e' seguito ... Mondiali, Corrao (Greens): "Scegliere il Qatar Manifesto delle contraddizioni della Fifa" - Calcio Cosi' l'europarlamentare del gruppo Greens, Ignazio Corrao, nel commentare l'inizio dei Mondiali di calcio in Qatar. "Il calcio ha un impatto anche dal punto di vista sociale, dato che e' seguito ...